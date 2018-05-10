السبت..خادم الحرمين يرعى المباراة الختامية لكأس الملك

نواف السالم(صدى):

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء يوم السبت المقبل، المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك التي ستقام بين فريقي الفيصلي والاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وعبر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،تركي آل الشيخ باسمه وباسم شباب ورياضيي المملكة عن بالغ الشكر وجزيل الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، مشيرًا إلى القفزات الكبيرة التي حققتها الرياضة السعودية في ظل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة، والتي تولي قطاع الرياضة والشباب اهتمامًا كبيرًا على كافة الأصعدة بما يسهم في صناعة مستقبل الرياضة ونجاحها.

وصرح آل الشيخ قائلا : ” إن هذه المناسبة فرصة لأبناء المملكة للتعبير عن مشاعرهم الصادقة والنابعة من القلب تجاه قادة هذا الوطن الغالي، وتجسيدًا لأواصر المحبة والاعتزاز والإنتماء لهذه الأرض الطاهرة وولاة أمرها ” .

وأعرب آل الشيخ عن أمنياته أن يظهر فريقا الفيصلي والاتحاد بالمستوى المشرف والمأمول، والشكل الذي يعكس أهمية هذه المناسبة وما تعنيه لكل الرياضيين كمسك ختام للموسم الرياضي الحالي.