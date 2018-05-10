أب يعنف ابنه لإخفاقه في الدراسة وينشر له فيديو بمواقع التواصل
أظهر مقطع فيديو متداول، أب يعنف ابنه ويضربه ضربا مبرحا ،بسبب إخفاقه في الدراسة، مما تسبب في بكاء الطفل بطريقة هستيرية.
وأثار المقطع استنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، واختتم الأب المقطع بأنه فيديو من باب المزاح وعمل المقالب.
من جانبه انتقد الباحث في الشؤون الاجتماعية هلال الظويهر تصرف الأب ،واصفًا إسلوبه بـ ” الأرعن “، وأن أي أب واعي لا يقدم على مثل هذا التصرف، مشددًا على أهمية محاسبته مهما كانت غايته من التعنيف.
وأشار الظويهر إلى أن كثير من الناس أبتلوا بحب الشهرة والظهور بمواقع التواصل، ولو على حساب الآخرين، والقيام بأفعال مشينة مستنكرة.
وطالب هيئة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بمحاسبة الأب ومَن يسير على شاكلته، والوقوف بحزم أمام هذه التصرفات المنافية للقيم.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 411 ] نشر منذ 2 ساعتين
للمزاحِ الجميلِ تبقى حدودٌ
لا اعتداءٌ على جمالِ المعاني
فالمزاحُ الثقيلُ يُؤذي احتراماً
فاجتنبْ مزحاً و قولاً يؤذيانِ
abu ammar[ عدد التعليقات: 16876 ] نشر منذ 27 دقيقة
وينك ايها الاب الفاشل قبل وقت الاختبارات لم تكن مع ابنك في مذاكرته لدروسه
تأتي بعد النتيجه وتعذبه يا اهبل
هذا الاب وامثاله يجب ان يكون العقاب بالمثل لكي يرتدع كل اب مهمل لبيته واولاده