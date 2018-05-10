أب يعنف ابنه لإخفاقه في الدراسة وينشر له فيديو بمواقع التواصل

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، أب يعنف ابنه ويضربه ضربا مبرحا ،بسبب إخفاقه في الدراسة، مما تسبب في بكاء الطفل بطريقة هستيرية.

وأثار المقطع استنكار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، واختتم الأب المقطع بأنه فيديو من باب المزاح وعمل المقالب.

من جانبه انتقد الباحث في الشؤون الاجتماعية هلال الظويهر تصرف الأب ،واصفًا إسلوبه بـ ” الأرعن “، وأن أي أب واعي لا يقدم على مثل هذا التصرف، مشددًا على أهمية محاسبته مهما كانت غايته من التعنيف.

وأشار الظويهر إلى أن كثير من الناس أبتلوا بحب الشهرة والظهور بمواقع التواصل، ولو على حساب الآخرين، والقيام بأفعال مشينة مستنكرة.

وطالب هيئة حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بمحاسبة الأب ومَن يسير على شاكلته، والوقوف بحزم أمام هذه التصرفات المنافية للقيم.