5 تنبيهات متتالية للرياض والشرقية والمحافظات التابعة

علي القحطاني (صدى):

نبهت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، اليوم الخميس، منطقتَي الرياض والشرقية والمحافظات التابعة لهما من التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

وأصدرت الهيئة 5 تنبيهات متتالية ، موضحة أن منطقة الرياض ستشهد شبه انعدام للرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة، شاملة كل من : وادي الدواسر ،والسليل ،والأجزاء المجاورة، وتبدأ الساعة الـ21.15 من مساء الأربعاء حتى العاشرة من صباح الخميس.

وأوضحت أن المنطقة الشرقية ستشهد هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة، تحدُّ من الرؤية الأفقية، وتشمل الخفجي والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ23.30 من مساء الخميس.

وأصدرت الهيئة بعدها تنبيهات متلاحقة، بدأت بتنبيه متقدم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، تشمل الدمام والأحساء الظهران ورأس تنورة والخبر.

كما أصدرت تنبيهًا متقدمًا آخر بأتربة مثارة، تتسبب في شبه انعدام للرؤية على منطقة الرياض، وتشمل الخرج والدلم ،وحوطة بني تميم، والمزاحمية ،والأفلاج، وأصدرت تنبيهًا خامسًا بأمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، وتشمل السفانية.

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