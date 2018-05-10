تعليق والد ضحية مستشفى ” الطوال ” على بيان ” الصحة “

تركي السالم(صدى):

مازال الجدل المثار حول واقعة وفاة الطفلة ” عائشة ” ذات الـ 3 أعوام، قائم، خاصة أن الأب المكلوم الذي يطالب بمحاسبة المتسببين في وفاة طفلته بمستشفى الطوال بجازان، بات مقتنعًا أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في حق المتسبب حتى الآن.

وعلق الأب محمد حمدي على البيان الذي أصدرته ” صحة جازان ” ،قائلا إنه بعد استدعائه من قِبل اللجنة المختصة التي ذكرتها الصحة في بيانها ااكتشفَ أنه لم يُتخذ أي إجراء حتى هذه اللحظة في حق المتسببين بوفاة طفلته.

وأوضح أن اللجنة التي تحقق في الحادث سألته عن أسماء المتهمين، متسائلا: ” فكيف تذكر مسبقًا أنه تم التحقيق ورفع الإجراءات ” ، مضيفا : ” سأكمل بقية المتطلبات، وأرفعها لهم على أمل إنصافي “.

ويستمر المواطن محمد حمدي في المطالبة بإنصافه وتحديد مكمن الخلل، وإيضاح ما حدث، ومعاقبة المتسبب في وفاة طفلته التي راحت ضحية الإهمال الطبي.

إقرأ أيضًا: