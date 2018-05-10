‏يوفنتوس يضرب ميلان برباعية ويتوج بلقب كأس إيطاليا

أنس القاسم(صدى):

توج نادي يوفنتوس، بلقب بطولة كأس إيطاليا، على حساب نادي ميلان، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو.

‏سجل يوفنتوس أهدافه، عن طريق مهدي بن عطية، في الدقيقة (55 و64)، وسجل دوجلاس كوستا في الدقيقة (60)، وكالينيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة (76).

‏لعب مدرب الميلان إيفان جينارو جاتوزو بتشكيلة مكونه من: دوناروما، كالابريا بونوتشي، رومانيولي، رودريجيز، كيسي، لوكاتيلي، بونافينتورا، سوسو، كوتروني، هاكان كالهانغولو.

‏ولعب مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري بتشكيلة مكونه من: بوفون، كوادرادو، بن عطية، بارزالي، أسامواه، خضيرة، بيانيتش، ماتويدي، ديبالا، دوجلاس كوستا وماندزوكيتش.

‏بدأ نادي السيدة العجوز بضغط عالٍ، منذ الدقائق الأولى بالمباراة، وحاول تسجيل هدف مبكر، في الدقيقة الثالثة عن طريق سامي خضيرة، إلا أن تسديدته وصلت ضعيفة على مرمى ميلان،

‏شهدت المباراة فرص خطيرة من جانب نادي ميلان في الدقيقة 7، بعد عدة تمريرات بين هاكان وكوتروني، ليسددها الأخير بقوة، إلا أن بوفون كان لها بالمرصاد.

‏وفي الدقيقة 15، حاول يوفنتوس التقدم، بعد عدة تمريرات وصلت إلى ديبالا، ليصوب الأرجنتيني الكرة وتخرج بجوار القائم الأيمن.

‏وأخطأ ماتويدي، لاعب وسط يوفنتوس، في الدقيقة 29 في منتصف الملعب، لتقطع منه الكرة وتتحول لهجمة إلى ميلان، ويسددها سوسو، ويتصدى لها بوفون لتخرج إلى ركنية.

‏وتصدى دوناروما حارس الميلان عرضية خطيرة في الدقيقة 37، عن طريق كوادرادو من الجهة اليمنى، استغلها ماريو ماندزوكيتش برأسية في منتصف المرمى.

‏وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، كانت الأعصاب مشدودة بين لاعبي ميلان، بعد تدخل عنيف من مهدي بن عطية على هاكان، لينهي حكم المباراة، الشوط دون احتساب أي خطأ، وهو ما دعي لاعبي ميلان للاحتجاج.

‏مع بداية أنطلاقة الشوط الثاني، خطف ديبالا كرة من خلف المدافعين، ليسددها ويتصدى لها دوناروما ببراعة.

‏ونجح دوناروما مرة أخرى من أبعاد تسديدة ديبالا، في الدقيقة 54.

‏وسجل مهدي بن عطية، مدافع اليوفي، الهدف الأول في الدقيقة 55، بعد عرضية من بيانيتش، أسكنها المغربي في الشباك، وتعلن تقدم يوفنتوس بهدف نظيف.

‏واصل نادي اليوفي، سيطرته على المباراة وسدد ديبالا كرة قوية في الدقيقة 58، ويتصدى لها دوناروما ويواصل تألقه، ويخرجها إلى ركنية.

‏وأستطاع دوجلاس كوستا، في الدقيقة 60، أن يسجل الهدف الثاني لليوفي من تسديدة قوية، بالقدم اليسرى، أخطأ دوناروما في تقديرها وفشل في الإمساك بها، لتسكن المرمى.

‏وضغط نادي اليوفي على منطقة الجزاء لنادي الميلان ويستمر رجال ماسيمليانو أليغري في تسجيل الأهداف في الدقيقة 64 وبعد خطأ ثاني فادح من دوناروما، تمكن بن عطية من تسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث ليوفنتوس .

‏واصطدمت الكرة بالقائم الأيسر لبوفون بعدما اصطدمت في ماتويدي وكانت أن تدخل الشباك في الدقيقة 71, الا أن الحظ يقف جوار يوفنتوس ويعطي ظهره لميلان.

‏ وزاد يوفنتوس غلته من الأهداف في الدقيقة 76 وعن طريق بيانيتش، من ركلة ركنية، ليعلن الهدف الرابع لليوفي.

‏وأنهى الحكم المباراة بفوز كبير ليوفنتوس على ميلان، بنتيجة (4- 0)، ويتوج البيانكونيري بطلاً لكأس إيطاليا للمرة الـ13 في تاريخ النادي، والرابع على التوالي، ليحقق البيانكونيري، رقمًا قياسيًا جديدًا.