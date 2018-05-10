مصرع 3 أطفال من أسرة واحدة بطريق ساحل مكة

نايف السالم(صدى):

أسفر حادث تصادم بين شاحنة ومركبة، أمس الأربعاء، على طريق الساحل، عن مصرع 3 أطفال، وإصابة 3 آخرون .

وتلقى مركز العمليات الموحدة بلاغًا عن وقوع حادث تصادم على طريق الساحل بعد نقطة الشعيبة باتجاه الليث.

وبمباشرة الجهات المعنية الحادث، فور تلقي مركز العمليات الموحدة بلاغا بالواقعة ،تبين أن سبب الحادث تجاوز خاطئ من قِبل مركبة من نوع ” بليزر ” بقيادة مقيم ويرافقه زوج وزوجته وثلاثة من أبنائه أكبرهم بعمر 7 سنوات نتج عنه مصرع الأطفال الثلاثة، وإصابة السائق والأب والأم وارتطامها بشاحنة وجهًا لوجه.

وتم إخراج المصابين عن طريق فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر، وإيداع الأموات بمستشفى النور، وما زالت التحقيقات مستمرة.