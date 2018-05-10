بالفيديو..الخثلان يوضح حكم إفطار الشك في سماع آذان المغرب
أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام ،حكم إفطار الشك في سماع آذان المغرب.
وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” إن هناك فرق بين من أفطر شاكا ومن أفطر مخطئا ،وحكم كل منهما مختلفا عن الآخر.
وأضاف: ” الذي أفطر شاكًا ، فهذا دليل على تساهله ويلزم عليه قضاء اليوم الذي أفطره، أما من يخطىء لايلزم القضاء” ، مستشهدا بموقف تعرض له بعض الصحابة حينما أفطروا مخطئين، ولم يحثهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينها على قضاء اليوم.
#يستفتونك مع الشيخ سعد الخثلان@khalovhalahmari @saad_alkhathlan
حكم افطار الشك في سماع اذان المغرب؟https://t.co/iv2QLUZQj9 pic.twitter.com/sCARjY179v
— قناة الرسالة (@alresalahnet) ٩ مايو ٢٠١٨
qlq[ عدد التعليقات: 725 ] نشر منذ 44 دقيقة
طلع الصبح وصاح الديك
ياليت عددهم واسامي الصحابه واعمارهم ووظائفهم وهل متزوجين ولهم اولاد وهل هم ع سفر وامراضهم وين موجهين وين المنظقة