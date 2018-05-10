بالفيديو..الخثلان يوضح حكم إفطار الشك في سماع آذان المغرب

عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام ،حكم إفطار الشك في سماع آذان المغرب.

وقال الخثلان خلال برنامج ” يستفتونك ” إن هناك فرق بين من أفطر شاكا ومن أفطر مخطئا ،وحكم كل منهما مختلفا عن الآخر.

وأضاف: ” الذي أفطر شاكًا ، فهذا دليل على تساهله ويلزم عليه قضاء اليوم الذي أفطره، أما من يخطىء لايلزم القضاء” ، مستشهدا بموقف تعرض له بعض الصحابة حينما أفطروا مخطئين، ولم يحثهم الرسول صلى الله عليه وسلم حينها على قضاء اليوم.