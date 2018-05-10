طائرة بدون طيار لإيصال السحور في دبي

دبي(صدى):

في إطار مبادرة ” سحورهم علينا ” ، أكدت حليمة محمد رئيس مجلس الشباب في هيئة تنمية المجتمع في دبي ، أنه جاري التجهيز لإطلاق خدمة جديدة ومبتكرة خلال شهر رمضان، حيث سيتم إيصال وجبات السحور للمساجد والأماكن المحيطة بها، عن طريق طائرات من دون طيار ستنقل نحو 10% من الوجبات.

وقالت حليمة في تصريحات إعلامية ، إن إشراك أصحاب الهمم في المبادرة، شكل أولوية قصوى، وكان لا بد من البحث عن طريقة لجعلهم مشاركين بفاعلية في توزيع الوجبات، وسيكون دور أصحاب الهمم المتطوعين الإشراف على تحميل هذه الوجبات، ومراقبة إيصالها بسلام للمستفيدين.

بدورة قال الشاب خلفان عبيد، مصمم أنظمة طائرات من دون طيار والقائم تقنيًا على الفكرة، إنه ” أمر مبتكر أن يكون هناك إصرار على وجود دور تطوعي لأصحاب الهمم، ومن ثم كانت هذه الفكرة الجديدة التي من خلالها سيتم تغذية الطائرة بالمعلومات ومن خلال خريطة للأماكن المستهدفة ” .