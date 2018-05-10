النظام القطري يشتري شهادات زور للتخلص من ” الهيل ” والمعارضة

طلال الضوي(صدى):

في فضيحة جديدة للنظام القطري كشف خالد الهيل، عن سعي النظام الإرهابي؛ لتوريطه في قضية للقضاء عليه وإسكاته عن قول الحق في حقهم.

وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تم رصد تحركات لشبيحة النظام القطري في لندن يحاولون شراء شهادات زور وشراء ذمم لأشخاص وذلك لرفع قضيه علي في بريطانيا “.

وتابع : ” أيضًا مستميتين بالبحث عن مقر سكني وصورة جوازي الحالي مما يعتبر اعتداء على خصوصيتي وتهديد لسلامتي وتم تسجيل الوقائع وسيتم اتخاذ الاجرائات القانونيه الأزمة “.

يجدر الإشارة إلى أن خالد الهيل من المعارضين القطرين الذي فضح فساد النظام القطري ودعم تنظيم الحمدين للإرهاب ومخططاتهم للفوضى في المنطقة العربية؛ لذا يسعى نظام تميم للتخلص منه للقضاء على المعارضين.