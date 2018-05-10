تقودها وزارتي المالية والاقتصاد.. معلومات عن مبادرة إنشاء كيان وطني للإدخار

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج تطوير القطاع المالي 2020، عن مبادرة إنشاء كيان وطني للأدخار؛ لزيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها في الكيان إلى 6 مليارات ريال في عام 2020.

ومن المقرر أن يكون الكيان متمتع بالاستقلالية، ويقوم بطرح منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة؛ لتحفيز الادخار الخاصّ،على أن تقود كل من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط هذه المبادرة.

وتتكون المبادرة من تصميم محفظة ادخار للأفراد وإعدادها (مثلا صكوك خاصة بادخار الأفراد)، توزَّع عبر قنوات ، بجانب تكوين خطط ادخار مدعومة بضمانات من وزارة المالية، وتمكين الأفراد من الادخار في منتجات تضمنها الحكومة.