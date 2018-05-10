ضبط 36 وافد يمتهنون صيانة الجوالات بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نجحت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، في مداهمة 9 شقق؛ والقبض على عمالة امتهنت صيانة الجوالات وتخزينه بشكل خفي.

وقال مساعد مدير عام فرع الوزارة لقطاع العمل أحمد المطوع ، إن الـ 9 شقق وجد بها عدد من العمالة الذين يمتهنون صيانة الجوالات وتخزينها خفيةً، للتحايل على قرار التوطين؛ حيث تم ضبط “36” شخصًا من مجهولي الهوية ومخالفي نظام الإقامة والعمل .

وأشار إلى أنه تمت مصادرة 46 جوالاً مقلداً عن طريق مندوبي وزارة التجارة ودفاتر للفواتير وهوية وطنية مزورة تم اخفاؤها داخل حقائب للملابس وتحت الأسرِّة.

وجاء ذلك في إطار الحملة التفتيشية المشتركة على حي المرسلات في العاصمة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرارات التوطين، بالتعاون مع “ إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة الرياض ووزارة التجارة “، والدفاع المدني.