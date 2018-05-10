” صدارة ” توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عن فتح باب التقديم، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، بدءًا من اليوم الأربعاء، لشغل وظائف إدارية وهندسية شاغرة، بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: ” مهندس تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، درجة البكالوريوس في ” علوم الحاسب الآلي، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة ” ، مشرف التخطيط والجدولة، درجة البكالوريوس في ” الهندسة الكيميائية، أو الميكانيكية، أو الكهربائية ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه من ضمن الوظائف المطلوبة ” أخصائي الموارد البشرية درجة البكالوريوس في ” الموارد البشرية، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال ” ، أخصائي سياسات الموارد البشرية” درجة البكالوريوس في ” إدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية ” .

وأكدت ” الشركة ” ، أنه على الراغبين للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط الأتي من هنـــا .