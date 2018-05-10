  • الأربعاء 9

    مايو

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  3. الحمم تتصاعد مجددا من بركان كيلاويا بهاواي

الحمم تتصاعد مجددا من بركان كيلاويا بهاواي




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