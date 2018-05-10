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بالفيديو.. قائد القوات الجوية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من أركانه

بالفيديو.. قائد القوات الجوية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من أركانه
نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صاحب السمو الملكي قائد القوات الجوية الفريق الطيار الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أركانه يؤدون الخطوه الجنوبية في الحد الجنوبي بنجران.

وظهر في الفيديو قائد القوات الجويه الفريق الطيار الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أركانه وهم يؤدون الخطوه الجنوبية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 6149 ] نشر منذ 4 ساعات

رجال شجعان تحية لكم يا حماة المملكة العربية السعودية

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربي يحفظكم ويحفظ الله السعوديه من كل شر
ويحفظ الله ال سعود ويبارك فيهم

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 2 ساعتين

اي حد الجنوبي ياصحيفة صدى

نتمنى المصداقيه في نشر الخبر

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