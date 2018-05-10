بالفيديو.. قائد القوات الجوية يؤدي الخطوة الجنوبية مع عدد من أركانه

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صاحب السمو الملكي قائد القوات الجوية الفريق الطيار الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أركانه يؤدون الخطوه الجنوبية في الحد الجنوبي بنجران.

وظهر في الفيديو قائد القوات الجويه الفريق الطيار الأمير تركي بن بندر بن عبد العزيز وعدد من أركانه وهم يؤدون الخطوه الجنوبية.