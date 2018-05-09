أمجد طه يكشف عن العقوبات الجديدة التي ستضرب إيران

طهران(صدى):

كشف الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الأربعاء، عن العقوبات الجديدة التي ستلحق بإيران؛ جراء انسحاب أمريكا أمس من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” الرئيس ترامب يلغي صفقات الطيران مع إيران، وأكد لي مسؤول في البيت الأبيض ان العقوبات الجديدة ستشمل منع شراء وبيع النفط والذهب والفحم والحديد والأجهزة الكترونية من إيران”.

وتابع : ” وسيتم اغلاق بنوك عديدة ومؤسسات إيرانية في المنطقة وخاصتاً في تركيا وقطر،وقائمة جديدة للمطلوبين للعدالة “.