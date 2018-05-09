أمجد طه يكشف عن العقوبات الجديدة التي ستضرب إيران
كشف الخبير السياسي والاستراتيجي أمجد طه، اليوم الأربعاء، عن العقوبات الجديدة التي ستلحق بإيران؛ جراء انسحاب أمريكا أمس من الاتفاق النووي الإيراني.
وقال ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” الرئيس ترامب يلغي صفقات الطيران مع إيران، وأكد لي مسؤول في البيت الأبيض ان العقوبات الجديدة ستشمل منع شراء وبيع النفط والذهب والفحم والحديد والأجهزة الكترونية من إيران”.
وتابع : ” وسيتم اغلاق بنوك عديدة ومؤسسات إيرانية في المنطقة وخاصتاً في تركيا وقطر،وقائمة جديدة للمطلوبين للعدالة “.
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