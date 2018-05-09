الجبير: سنقوم بصنع قنبلة نووية إذا استأنفت إيران برنامجها النووي

نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، سنقوم بصنع قنبلة نووية إذا استأنفت إيران برنامجها النووي.

وأكد الوزير في وقت سابق على أن إيران استغلت رفع العقوبات لتعزيز أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية.، قائلًا: نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.