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الجبير: سنقوم بصنع قنبلة نووية إذا استأنفت إيران برنامجها النووي

الجبير: سنقوم بصنع قنبلة نووية إذا استأنفت إيران برنامجها النووي
نايف السالم(صدى):

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الأربعاء، سنقوم بصنع قنبلة نووية إذا استأنفت إيران برنامجها النووي.

وأكد الوزير في وقت سابق على أن إيران استغلت رفع العقوبات لتعزيز أعمالها المزعزعة لاستقرار المنطقة، ودعم الجماعات الإرهابية.، قائلًا: نؤيد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وندعم قرار إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 937 ] نشر منذ 24 دقيقة

كلام سليم اذا تركت الدول الغربيه الحبل على الغارب لايران من الطبيعي ان نتحرك وانملك السلاح الرادع والقوي والمدمر.

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