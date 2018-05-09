منيرة المشخص تنتقد ” العمل ” .. وتؤكد: الشركات الأجنبية ” تطفش ” السعوديين

علي القحطاني(صدى):

هاجمت الكاتبة منيرة المشخص، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أنها أحرجت المملكة بقراراتها غير المدروسة أمام العالم، ومشيرة إلى تبالغ عندما تُصرح بأنه لا يوجد بطالة في المملكة.

وأوضحت ” المشخص ” خلال لقاءها ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على ” روتانا خليجية ” ، أن الشركات الأجنبية في المملكة توظف المواطنين ولكنه ” توظيف وهمي ” ، لافتة إلى أن كافة الشركات تضع مدير موارد بشرية مكلف حتى ” يطفش ” السعوديين.

من جانبه، أوضح المهندس غازي الشهراني، وكيل وزارة العمل، أن الوزارة عندما تتحدث عن توطين قطاع محدد، فإنها تقصد توطين جميع مهن القطاع وليس مهامه، مؤكداً أن عدد السعوديين العاملين في مجال تقنية المعلومات لا يتجاوز الـ25 % فقط.

وأضاف أن الوقت مبكراً لكي يصبح العاملين في القطاع من السعوديين بنسبة 100%؛ نظراً لعدم وجود ما نستطيع أن نغطي فيه الـ100%، بحسب قوله.

وتساءل: أين الشباب وأين المهن التي يريدون العمل بها، وكم عدد الاحتياج في سوق العمل.