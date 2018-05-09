منيرة المشخص تنتقد ” العمل ” .. وتؤكد: الشركات الأجنبية ” تطفش ” السعوديين
هاجمت الكاتبة منيرة المشخص، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدة أنها أحرجت المملكة بقراراتها غير المدروسة أمام العالم، ومشيرة إلى تبالغ عندما تُصرح بأنه لا يوجد بطالة في المملكة.
وأوضحت ” المشخص ” خلال لقاءها ببرنامج ” يا هلا ” المذاع على ” روتانا خليجية ” ، أن الشركات الأجنبية في المملكة توظف المواطنين ولكنه ” توظيف وهمي ” ، لافتة إلى أن كافة الشركات تضع مدير موارد بشرية مكلف حتى ” يطفش ” السعوديين.
من جانبه، أوضح المهندس غازي الشهراني، وكيل وزارة العمل، أن الوزارة عندما تتحدث عن توطين قطاع محدد، فإنها تقصد توطين جميع مهن القطاع وليس مهامه، مؤكداً أن عدد السعوديين العاملين في مجال تقنية المعلومات لا يتجاوز الـ25 % فقط.
وأضاف أن الوقت مبكراً لكي يصبح العاملين في القطاع من السعوديين بنسبة 100%؛ نظراً لعدم وجود ما نستطيع أن نغطي فيه الـ100%، بحسب قوله.
وتساءل: أين الشباب وأين المهن التي يريدون العمل بها، وكم عدد الاحتياج في سوق العمل.
نقاش ساخن
م. غازي الشهراني وكيل وزارة العمل يجيب على تساؤلات #منيرة_المشخص و #رضوان_الجلواح حول دور الوزارة في #توطين_القيادات_العليا_في_ياهلا@see_moone@redwan811 pic.twitter.com/3olwHeRPfX
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٩ مايو ٢٠١٨
الكاتبة #منيرة_المشخص
– وزارة العمل أحرجتنا بقراراتها غير المدروسة أمام العالم، وإصرارهم على عدم وجود بطالة غريب!
– الشركات الأجنبية في المملكة توظف سعوديين ولكن توظيف وهمي.
– كل الشركات تضع مدير موارد بشرية مكلف حتى (يطفش) السعوديين#توطين_القيادات_العليا_في_ياهلا@see_moone pic.twitter.com/BhiXSdBlRR
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٩ مايو ٢٠١٨
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