أول تعليق لتركي آل الشيخ بعد مباراة اعتزال الهريفي

نواف السالم(صدى):

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، رسالة شكر إلى نجم النصر السابق فهد الهريفي؛ بعد انتهاء مباراة اعتزاله أمام فالنسيا الإسباني.

وقال ” آل الشيخ ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” اليوم نودع أحد أبرز نجوم كرة القدم في وطننا بعد أن قدم لناديه وبلاده الشيء الكثير شكرًا فهد الهريفي “.

يجدر الإشارة إلى أن ملعب الملز شهد اليوم حفل اعتزال الهريفي بحضور نجوم كبار في عالم الكرة على رأسهم رونالدينيو الذي شارك في الشوط الأول من المباراة ضمن فريق النصر، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.