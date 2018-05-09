بالفيديو.. رؤى الصبان تعلن عن برنامجها الجديد في رمضان
أعلنت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي حمود الفايز ، عن مشاركتها في برنامج مسابقات سيتم عرضه بشهر رمضان الكريم .
وقالت رؤى خلال لقاء تليفزيوني ” أنا كنت عاملة حسابي أني اقضي كم يوم في شهر العسل وأرجع سريعاً للاستعداد لبرنامج سيتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم على قناة دبي ” .
وتابعت رؤى ” البرنامج عبارة عن مسابقات أسمه ” آخر كلام ” ، الهدف منه تحميس الجمهور للمشاركة معنا والربح ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28200 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب. فداك.من تابعك
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3044 ] نشر منذ 32 دقيقة
ارحمونا ياناس نبي ننسها بس كم يوم 🙄
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8825 ] نشر منذ 22 دقيقة
لي متى هاي الرمسه☺😁