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بالفيديو.. رؤى الصبان تعلن عن برنامجها الجديد في رمضان

بالفيديو.. رؤى الصبان تعلن عن برنامجها الجديد في رمضان
أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي حمود الفايز ، عن مشاركتها في برنامج مسابقات سيتم عرضه بشهر رمضان الكريم .

وقالت رؤى خلال لقاء تليفزيوني ” أنا كنت عاملة حسابي أني اقضي كم يوم في شهر العسل وأرجع سريعاً للاستعداد لبرنامج سيتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم على قناة دبي ” .

وتابعت رؤى ” البرنامج عبارة عن مسابقات أسمه ” آخر كلام ” ، الهدف منه تحميس الجمهور للمشاركة معنا والربح ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3044 ] نشر منذ 32 دقيقة

ارحمونا ياناس نبي ننسها بس كم يوم 🙄

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