بالفيديو.. رؤى الصبان تعلن عن برنامجها الجديد في رمضان

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الإعلامية رؤى الصبان زوجة الإعلامي حمود الفايز ، عن مشاركتها في برنامج مسابقات سيتم عرضه بشهر رمضان الكريم .

وقالت رؤى خلال لقاء تليفزيوني ” أنا كنت عاملة حسابي أني اقضي كم يوم في شهر العسل وأرجع سريعاً للاستعداد لبرنامج سيتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم على قناة دبي ” .

وتابعت رؤى ” البرنامج عبارة عن مسابقات أسمه ” آخر كلام ” ، الهدف منه تحميس الجمهور للمشاركة معنا والربح ” .