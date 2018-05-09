بالفيديو.. ضب يعترض طائرة بالقصيم وتعليق طريف من الطيار
في مشهد طريف في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم؛ فاجأ ضب أحد الطائرات على المدرج أثناء استعدادها للإقلاع.
وقام الطيار بإبلاغ برج المراقبة بوجود هذا الضب؛ حيث قال المراقب إنه سيبلغ فرقة السلامة؛ إلا أن الطيار مازحه في النهاية بقوله :” الضب بخير والله مليان شكل مستمتع بالربيع “.
يجدر الإشارة إلى أن وجود أي جسم غريب على مدرج المطار قد يعرض سلامة الطائرة للخطر؛ حيث من الممكة أن ينجذب بداخل محرك الطائرة ويتسبب في كارثة.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8825 ] نشر منذ 1 ساعة
استقبال بس☺😁
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 59 دقيقة
وين راع الموتر…هذا من سعايده
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10440 ] نشر منذ 57 دقيقة
أبك هــو إهنــيا وأنا أدَوِر عـــــــــــــلاه .😳🙄🤔.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10440 ] نشر منذ 52 دقيقة
فـي مَــدرَج ألطــائـره بَكــيت غصــباً بَكــيت على محبوب قلبي لاتـدوسـه وأعانـي .😭😥😭.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28200 ] نشر منذ 48 دقيقة
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☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28200 ] نشر منذ 47 دقيقة
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^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 45 دقيقة
يبغى يسافر وراحت علية الرحلة
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 45 دقيقة
يبغى يسافر وراحت علية الرحلة
المر[ عدد التعليقات: 1268 ] نشر منذ 43 دقيقة
كيف سلم من الاكيله يدوره في البر بشمعه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 162 ] نشر منذ 40 دقيقة
الضب سمع عن حفلات ورقص واختلاط بالرياض وقال بركب احد الكفرات بالطيارة دام ماعندنا غير شعيب وصيد ضبان بالقصيم يمكن هيئة الترفيه تشوفلي وظيفة كاحيوان تستعرض قدام ذَا الدشير الي يحضرونها ومكيف وتصوير وسنب شت وتوتر
وفوقها ماغير اكل مطاعم لكن شكله تأخر عن الأقلاع
اقول الله لا يبلانا اذا هذا طيار يسوق طيارة ويصور ضبان وش خلينا للي بالشوارع يصورون
الله المستعان
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 3044 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههه مسكين احس ضايع ماهو مكانه