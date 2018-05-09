بالفيديو.. ضب يعترض طائرة بالقصيم وتعليق طريف من الطيار

سالم المطيري(صدى):

في مشهد طريف في مطار الأمير نايف بن عبد العزيز بالقصيم؛ فاجأ ضب أحد الطائرات على المدرج أثناء استعدادها للإقلاع.

وقام الطيار بإبلاغ برج المراقبة بوجود هذا الضب؛ حيث قال المراقب إنه سيبلغ فرقة السلامة؛ إلا أن الطيار مازحه في النهاية بقوله :” الضب بخير والله مليان شكل مستمتع بالربيع “.

يجدر الإشارة إلى أن وجود أي جسم غريب على مدرج المطار قد يعرض سلامة الطائرة للخطر؛ حيث من الممكة أن ينجذب بداخل محرك الطائرة ويتسبب في كارثة.