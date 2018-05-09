بالصور.. لقطات تذكارية مع رونالدينيو والنجوم العالميين بقميص النصر

نواف السالم(صدى):

حرص عدد من اللاعبين للنصر، اليوم الأربعاء، على التقاط الصور بجوار الأسطورة البرازيلي رونالدينيو؛ داخل غرفة ملابس العالمي.

وارتدى رونالديني قميص رقم 10 خلال مشاركتة في مباراة اعتزال النجم فهد الهريفي أمام فالنسيا الإسباني على ملعب الملز.

كما نشر الحساب الرسمي للنصر صورا للنجوم العالمين بقميص النصر من بينهم ديكو، وهرنان كريسبو، أليساندرو دل بييرو

وانتهى الشوط الأول بين النصر وفالنسيا بالتعادل السلبي بدون أهداف، أجرى الهريفي تبديلًا وخرج من الملعب في الشوط الأول ليحل الفريدي بديلا له.

يجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة تري آل الشيخ تكفل بحفل اعتزال الهريفي.