الأمر بالمعروف تنظم جولات ميدانية لتوفير بيئة آمنة للطلاب فترة الاختبارات

نايف السالم(صدى):

قررت الدوريات الميدانية بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة بالتعاون مع الدوريات الأمنية، القيام بالجولات الميدانية خلال فترة الاختبارات حول الكليات والمدارس وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب والطالبات خلال تأديتهم اختباراتهم.

ويذكرأنه في وقت سابق تم تكليف أكثر من 200 عضو هيئة موزعين على أكثر من 40 دورية ميدانية للقيام بجولات يومية حسب خطة العمل لمراكز الهيئات الموزعة على أحياء المدينة المنورة والبالغ عددها 16 نقطة انطلاق.

من جانبه أكد مدير عام هيئات المدينة المنورة الدكتور سلطان المطوع على ضرورة اهتمام ولاة أمور الطلاب والطالبات خاصة أيام الاختبارات بالأبناء والبنات والمحافظة عليهم من قرناء السوء وضعاف النفوس دون وقوعهم في أخطاء سلوكية تنعكس سلبياً على الفرد والمجتمع .