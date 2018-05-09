بالفيديو و الصور.. الهريفي يقبل قدم والدته قبل انطلاق مباراة اعتزاله

ماجد محمد(صدى):

في مشهد مؤثر قبل انطلاق مباراة اعتزال فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، أمام فالنسيا، قام اللاعب بتقبيل رأس وقدم والدته التي حرصت على حضور المباراة.

وقامت والدة الهريفي بإعطاؤه الكرة لانطلاق بداية المباراة في مواجهة فالنسيا الإسباني.

يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر مشاركة عدد من النجوم الكبار في مباراة اعتزال الهريفي، على رأسهم رونالدينيو.