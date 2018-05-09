هيئة الاتصالات تصدر غرامات على ” الاتصالات السعودية ” و ” موبايلي “

عادل الحربي(صدى):

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، غرامات على شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد اتصالات ” موبايلي ” بمبالغ مالية قدرها 11652000 ريال.

وقالت هيئة الاتصالات في قراراتها المنشورة بموقعها الإلكتروني إن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد أصدرتغرامات مالية قدرها 6,652,000 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية.

كما أصدرت اللجنة غرامة مالية قدرها 5,000,000 ملايين ريال بحق شركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، موضحة أن جميع هذه الغرامات تعتبر نهائية.