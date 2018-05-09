ترامب: سيتم تطبيق العقوبات على إيران قريبا
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات المفروضة على إيران سيتم تطبيقها قريباً.
وحذّر ” ترامب ” ، إيران من عواقب عدم دخولها في مفاوضات، مؤكداً أن عليها الدخول في مفاوضات وإلا سيحدث شيئاً ما.
كما حذر الرئيس الأمريكي، إيران من استئناف برنامجها النووي، قائلاً : ” سيتكون هناك عقوبات خطيرة للغاية ” .
يذكر أن الرئيس الأمريكي، كان قد أعلن أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 1 ساعة
شريفة لن ينفعها عهرها
ونار كوت بها ضعاف العرب اقترب ردها لها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 26 دقيقة
لاتنسى ماتحذف خامنئي
من القروووووب🤗🤗🤗