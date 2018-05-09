  • الأربعاء 9

    مايو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. ترامب: سيتم تطبيق العقوبات على إيران قريبا

ترامب: سيتم تطبيق العقوبات على إيران قريبا

ترامب: سيتم تطبيق العقوبات على إيران قريبا
واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات المفروضة على إيران سيتم تطبيقها قريباً.

وحذّر ” ترامب ” ، إيران من عواقب عدم دخولها في مفاوضات، مؤكداً أن عليها الدخول في مفاوضات وإلا سيحدث شيئاً ما.

كما حذر الرئيس الأمريكي، إيران من استئناف برنامجها النووي، قائلاً : ” سيتكون هناك عقوبات خطيرة للغاية ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي، كان قد أعلن أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1622 ] نشر منذ 1 ساعة

شريفة لن ينفعها عهرها
ونار كوت بها ضعاف العرب اقترب ردها لها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *