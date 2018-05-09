ترامب: سيتم تطبيق العقوبات على إيران قريبا

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العقوبات المفروضة على إيران سيتم تطبيقها قريباً.

وحذّر ” ترامب ” ، إيران من عواقب عدم دخولها في مفاوضات، مؤكداً أن عليها الدخول في مفاوضات وإلا سيحدث شيئاً ما.

كما حذر الرئيس الأمريكي، إيران من استئناف برنامجها النووي، قائلاً : ” سيتكون هناك عقوبات خطيرة للغاية ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي، كان قد أعلن أمس الثلاثاء، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.