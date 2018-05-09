فوضى عارمة عقب انقلاب ” صهريج شيكولاتة “
تسبب انقلاب ” صهريج ” يحمل 12 طن من الشيكولاتة السائلة، اليوم ” الأربعاء “، على الطريق السريع إيه 2 بين ” فوجشنيا وسوبثا ” بمنطقة جرابوشافو بولندا.
جاء ذلك عقب اصطدام ” الشاحنة ” بحاجز على الطريق، الأمر الذي أدى إنقلابها على جانبها وتسرب ” الشيكولاتة ” على الطريق الذي توقف تماما من الاتجاهين، وتم استدعاء قوات الشرطة وعمال الطوارئ.
ومن جانبها أكدت ” الشرطة “، أن تنظيف الطريق سيحتاج إلى عدة ساعات قبل إعادة فتحه أمام حركة السيارات مرة أخرى، لافتة إلى أن ” سائق الصهريج ” أُصيب بكسر في ذراعه ونُقل إلى المستشفى، وبينما لم يُصب أحد آخر بجراح.
وفى هذا السياق قال ” مُصنّع الشيكولاتة” إن إزالتها من على الطريق أصعب من إزالة النفط لأنها تزال تدريجيا باستخدام ماء ساخن مضغوط، وأنه في بعض المناطق كانت الشيكولاتة كثيفة جدا لدرجة تطلبت جلب معدات ثقيلة لجرفها.
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8821 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياقلبي عليها الف سلامه عليك ياشوكلاطه☺😁😂
دهر⏳[ عدد التعليقات: 401 ] نشر منذ 2 ساعتين
منظر يخطف الأبصار😋😋
الحربي[ عدد التعليقات: 716 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، زين إن صهريج الشوكولاتة إنقلب في بولندا 🇵🇱 😂😂😂😂😂
إستغربت مَا فِيه أي تجمعات بشرية حول الشوكولاتة السايحة بالشارع ، ركود 😂😂😂
علشان كذا تمّ التركيز علَى السواق المصاب ونقلوه للمستشفى 🏨😂😂😂 بأسرع وقت⌚️
لكنّ – لَا قدّر اللَّه ، لَو كان منقلب بأحد شوارع السعوديّة 😂👈🏻 وخصوصاً الطّرق السريعة
Highways 😂😂😂 كان المشافيح الطفيليين لحسوا الشوكولاتة مَع الزفلت وخلوه
يلمع من زود النظافة والتنظيف 😂😂😂 أما بالنّسبة للسواق يمديه فطس – اللَّه يرحمه💔
وهف 👈🏻 مهف الأولين 👉🏻💔💔💔😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مَع وافر المحبة .
تميم[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 53 دقيقة
سلامات شكولاطة
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10438 ] نشر منذ 49 دقيقة
ههههههههههه. أجَـل ألكل يجيب كــرواســون ويغَمِـــس وياكِــل .🥐🥐😋😋.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29513 ] نشر منذ 25 دقيقة
ليت البقالة هذي الي قدامي تنقلب الحين😠
مقفلييييييين
أها وقت صلاة
أجل أروح أصلي جمع وراجع😋😋😋🍫