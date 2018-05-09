بالصور.. مشاهد رائعة لصواعق والبروق في سماء المملكة

نايف السالم(صدى):

وثق مصور بالتقاط الصور الجميلة للأمطار والصحراء، العديد من الصور الاحترافية للبرق في مناطق ومعالم صحراوية سعودية، منها عقلة الصقور.

والتقط خالد السليمي صور عديدة للصواعق والبروق في أجواء المملكة، حيث أنها تكثر في شهري إبريل ومايو من كل عام، وتختلف قوتها وحجمها من موقع لآخر.

ويشار إلى أن صور ” السليمي ” للبرق والتي وثق ضرب الصواعق للأرض وبأشكال مختلفة، كانت فيها بعض الجبال الشهيرة، خلفية للبرق كجبال قطن والمجيمر ” الرحيل ” وتشكيلات من الطبيعة.

وتزداد خطورة تصوير الصواعق في الصحراء، بسبب عدم وجود موانع صواعق وهو ما يعرض المصور ليكون هدفاً للصاعقة في المناطق المكشوفة.

ويعد أحد أشهر أنواع البرق ما يتصل بالأرض بشكل عامودي، من السحاب للأرض، وهنا أنواع البرق الشريطي والخرزي والبرق المتقطع، فيما يعد البرق المتفرع وهو الممتد من السحابة للأرض وبتفرعات كثيرة، تظهر الشحنة وكأنها شبكة غير متناسقة.