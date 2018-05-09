بالفيديو.. فنانة شهيرة تكشف أنها كانت صبي وتحولت لأنثى

أماني الغامدي(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن ضجة واسعة عقب ان كشفت أنها كانت صبي وتحولت إلى أنثى في سن المراهقة .

وتحدثت ماغي عن الشخصيات التي تؤديها في مسلسلها الجديد جوليا المقرر عرضه خلال شهر رمضان خلال مؤتمر صحفي .

أكدت خلاله أن شخصيتها في مسلسل جوليا ، أثرت عليها على المستوى النفسي رغم أنها لا تستحضر عادة الأدوار التي تؤديها في حياتها الخاصة.

وكشفت ماغي أنها تجسد في العمل شخصية ” حسن صبي ” لافتة إلى أنها أكثر الشخصيات التي تؤديها قرباً منها.

وأوضحت أنها كانت في حياتها ” حسن صبي ” إلى أن بلغت سنّ الـ18 حيث تحولت إلى أنثى وبدأت تعتني بمظهرها وتستخدم مستحضرات الماكياج .