بالفيديو.. فنانة شهيرة تكشف أنها كانت صبي وتحولت لأنثى
أثارت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن ضجة واسعة عقب ان كشفت أنها كانت صبي وتحولت إلى أنثى في سن المراهقة .
وتحدثت ماغي عن الشخصيات التي تؤديها في مسلسلها الجديد جوليا المقرر عرضه خلال شهر رمضان خلال مؤتمر صحفي .
أكدت خلاله أن شخصيتها في مسلسل جوليا ، أثرت عليها على المستوى النفسي رغم أنها لا تستحضر عادة الأدوار التي تؤديها في حياتها الخاصة.
وكشفت ماغي أنها تجسد في العمل شخصية ” حسن صبي ” لافتة إلى أنها أكثر الشخصيات التي تؤديها قرباً منها.
وأوضحت أنها كانت في حياتها ” حسن صبي ” إلى أن بلغت سنّ الـ18 حيث تحولت إلى أنثى وبدأت تعتني بمظهرها وتستخدم مستحضرات الماكياج .
غندورة[ عدد التعليقات: 9292 ] نشر منذ 1 ساعة
وأوضحت أنها كانت في حياتها ” حسن صبي »
ومازلتي.