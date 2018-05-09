صورة تشويقية لـ ” رولزرويس كولينان ” قبل عرضها غدا

عادل الحربي(صدى):

أكدت الشركة العالمية للسيارات ” رولزرويس ” أن كولينان ستحتفل بظهورها العالمي غداً الخميس , ولكن قبل عرضها كشفت الشركة الانجليزية عن صورة تشويقية للسيارة ينتظر أن تكون بداية لسلسلة صور أخرى قبل تقديم السيارة والصورة هنا تكشف المصابيح الخلفية للسيارة.

ولم تعلن الشركة عن تفاصيل السيارة بعد ولكنها تستخدم الكثير من مزايا فانتوم مثل الواجهة الأمامية وشبكة التهوية البارزة والمصابيح الأمامية المستطيلة كما تأتي بخطوط كتف قوية وأبواب خاصة ونظام عادم مزدوج ومصابيح خلفية مثل فانتوم وباب خلفي عليه اسبويلر. وتتمتع السيارة بفخامة كبيرة وفرش جلدي داخلي وتطعيمات خشبية ولمسات معدنية وعدادات رقمية وكونسول مركزي فريد ووحدة تحكم iDrive.

وتتمتع السيارة بمحرك V12 سعة 6.75 لتر من فانتوم بقوة 563 حصان وعزم دوران 900 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.