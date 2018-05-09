المعارضة القطرية تهاجم خارجية النظام القطري: عملاء لإيران

طلال الضوي(صدى):

أعربت المعارضة القطرية، اليوم الأربعاء، عن استيائها من بيان الخارجية القطرية بشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت المعارضة القطرية عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لقد كان واضحاً كيف ان بيان وزارة خارجية النظام القطري حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي, جاء ليظهر ان تميم وجماعته هم عملاء لنظام ايران الارهابي بل اكثر من ذلك حمل البيان انتقادات للأمريكيين غير مباشرة”.

وأضافت : ” عاد تميم من واشنطن الى قطر بعد زيارته الاخيرة, كان يعتقد ان امريكا لن تنسحب من الاتفاق النووي ووجه وزرائه واجهزته الامنية بالاستمرار بعقد الصفقات المالية والاستثمارية مع الايرانيين وزيادة التنسيق المخابراتي مع الحرس الثوري”.

وتابعت: ” إن تميم وطغمته الحاكمة ليسوا إلا سماسرة وعملاء عند الايرانيين والاتراك ويقومون بأوسع عملية تهديد للامن والاستقرار العالمي من خلال تسهيل إفلات ايران من العقوبات القديمة والجديدة التي طبقت فورا عليها”.

واستكملت: ” امير الظلام ومافياته هم من اكثر البيئات الحاضنة للايرانيين وميليشياتهم في المنطقة, يهربون اموالهم ويسهلون عملياتهم التخريبية في الدول العربية والاجنبية ويمولون حزب الله اللبناني وفروعه في العراق وسوريا واليمن “.

واختتمت سلسلة التغريدات: ” لقد جعل النظام القطري ارضنا الحبيبة مرتعاً لمجرمي نظام الملالي وارهابييه واجهزة مخابراته واموالهم المنهوبة من الشعب الايراني المقموع. إن العقوبات الدولية قادمة اليك عاجلاً ام آجلاً يا امير الظلام “.

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