شركة الخطوط الحديدية تتحدي التغيرات الجوية

عادل الحربي(صدى):

نشرت الشركة الخطوط الحديدية، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمى بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، عبارة : ” واثق الخطوة يمشي ملكًا ” رغم كل المتغيرات الجوية، رحلاتنا على وقتها بدون تأخير أو تغيير.

جاء هذا تأكيدًا من الشركة على إنطلاق جميع الرحلات فى مواعيدها، وذلك مع الأخبار المتداولة حول تأخر وتحويل مسارات بعض الرحلات الجوية بسبب التقلبات الجوية.

وفى السياق ذاته، نشر ” SAR ” إنفوجراف لجدول مواعيد بعض الرحلات وعنونته بـ ” إذا جا الغبار ما لك إلا سار ” .

هذا وقد شهدت بعض الرحلات الجوية القادمة والمتجهة من الرياض وعدة مناطق تعديلات في المواعيد وتحويل مسارات بسب التقلبات الجوية التي تعرضت لها عدة مناطق ومواقع بالمملكة خلال الساعات الماضية .