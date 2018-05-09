بالصورة.. إخسري الوزن الزائد حسب شكل جسمك

نورة الشهري(صدى):

أكدت أخصائية تغذية ، أنه لكل شكل جسم طريقة تنحيف خاصة به. إذاً، حدّدي شكل جسمك واكتشفي كيف يمكنك أن تفقدي كيلوغراماتك المزعجة في مدّة قصيرة.

شكل التفاحة

إذا كان جسمك يأخذ شكل التفاحة، فهذا يعني أنّك تعانين من الوزن الزائد في منطقة أسفل صدرك وخاصرتيك.

ماذا تأكلين؟ من الضروري أن تحتل الخضار والفواكه نصف كمية الطعام التي تتناولينها خلال وجباتك ، ومن الأفضل أن تختاري الأطعمة العضوية وخصوصاً الأرز الأسمر والكينوا وبذور الشوفان ، كما ننصحك بأن تأكلي البروتينات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون مثل الأسماك والجبنة والحبوب والمكسرات.

التمارين المناسبة: لكي تخسري الوزن الزائد في هذه الحالة، ننصحك بأنّ تمارسي تمارين القلب والقوة ، ويعتبر المشي والركض ضروريين لتتمكني من تحقيق هدفك.

شكل الإجاصة

يعني هذا أنّ الدهون تتجمّع لديك في الجزء الأسفل من جسمك وخصوصاً خاصرتيك ووركيك.

ماذا تأكلين؟ اعتمدي نظاماً غذائياً غنياً بالفواكه والخضار والكربوهيدرات المركبة مثل الحبوب والعدس والفاصولياء ، كذلك لا تنسي البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والسمك.

التمارين: مارسي تمارين القلب المخصّصة لتنحيف الجزء الأسفل من جسمك ، إذاً اختاري الركض أو ركوب الدراجة الهوائية.

شكل المستقيم

في هذه الحالة، يتساوى عرض كتفيك مع عرض خاصرتيك ووركيك ، وفي هذه الحالة قد تكتسبين الوزن في الجزء الأوسط من جسمك.

ماذا تأكلين؟ لكي لا تكتسبي الكيلوغرامات المزعجة، تناولي أطعمة غنية بالدهون الجيدة مثل الأفوكادو والأسماك والمكسّرات النيئة، إضافة إلى البروتينات الخفيفة والفواكه والخضار.

التمارين: من الضروري أن تحرصي على بناء عضلاتك لكي تمنعي تراكم الدهون في جزئك الأوسط. ولا تنسي أن تحملي الأوزان.

شكل الساعة الرملية

تسعى معظم النساء إلى الحصول على هذا الشكل. لكنّهنّ قد يكتسبن الوزن الزائد بسهولة. فانتبهي إذا كنت من هؤلاء.

ماذا تأكلين؟ لكي تحافظي على قوام رشيق في هذه الحالة، من الأفضل أن تركّزي على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة مثل الكينوا، إضافة إلى البروتينات الخفيفة. ومن الضروري أن تمتنعي عن استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.

التمارين: ننصحك بأن تمارسي التمارين التي تستهدف مناطق مختلفة من جسمك لكي تمنعي تراكم الدهون فيها.