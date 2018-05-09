بالصورة.. إخسري الوزن الزائد حسب شكل جسمك
أكدت أخصائية تغذية ، أنه لكل شكل جسم طريقة تنحيف خاصة به. إذاً، حدّدي شكل جسمك واكتشفي كيف يمكنك أن تفقدي كيلوغراماتك المزعجة في مدّة قصيرة.
شكل التفاحة
إذا كان جسمك يأخذ شكل التفاحة، فهذا يعني أنّك تعانين من الوزن الزائد في منطقة أسفل صدرك وخاصرتيك.
ماذا تأكلين؟ من الضروري أن تحتل الخضار والفواكه نصف كمية الطعام التي تتناولينها خلال وجباتك ، ومن الأفضل أن تختاري الأطعمة العضوية وخصوصاً الأرز الأسمر والكينوا وبذور الشوفان ، كما ننصحك بأن تأكلي البروتينات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون مثل الأسماك والجبنة والحبوب والمكسرات.
التمارين المناسبة: لكي تخسري الوزن الزائد في هذه الحالة، ننصحك بأنّ تمارسي تمارين القلب والقوة ، ويعتبر المشي والركض ضروريين لتتمكني من تحقيق هدفك.
شكل الإجاصة
يعني هذا أنّ الدهون تتجمّع لديك في الجزء الأسفل من جسمك وخصوصاً خاصرتيك ووركيك.
ماذا تأكلين؟ اعتمدي نظاماً غذائياً غنياً بالفواكه والخضار والكربوهيدرات المركبة مثل الحبوب والعدس والفاصولياء ، كذلك لا تنسي البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والسمك.
التمارين: مارسي تمارين القلب المخصّصة لتنحيف الجزء الأسفل من جسمك ، إذاً اختاري الركض أو ركوب الدراجة الهوائية.
شكل المستقيم
في هذه الحالة، يتساوى عرض كتفيك مع عرض خاصرتيك ووركيك ، وفي هذه الحالة قد تكتسبين الوزن في الجزء الأوسط من جسمك.
ماذا تأكلين؟ لكي لا تكتسبي الكيلوغرامات المزعجة، تناولي أطعمة غنية بالدهون الجيدة مثل الأفوكادو والأسماك والمكسّرات النيئة، إضافة إلى البروتينات الخفيفة والفواكه والخضار.
التمارين: من الضروري أن تحرصي على بناء عضلاتك لكي تمنعي تراكم الدهون في جزئك الأوسط. ولا تنسي أن تحملي الأوزان.
شكل الساعة الرملية
تسعى معظم النساء إلى الحصول على هذا الشكل. لكنّهنّ قد يكتسبن الوزن الزائد بسهولة. فانتبهي إذا كنت من هؤلاء.
ماذا تأكلين؟ لكي تحافظي على قوام رشيق في هذه الحالة، من الأفضل أن تركّزي على تناول الخضار والفواكه والحبوب الكاملة مثل الكينوا، إضافة إلى البروتينات الخفيفة. ومن الضروري أن تمتنعي عن استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والمشروبات التي تحتوي على الكافيين.
التمارين: ننصحك بأن تمارسي التمارين التي تستهدف مناطق مختلفة من جسمك لكي تمنعي تراكم الدهون فيها.
غندورة[ عدد التعليقات: 9292 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل التفاحة و شكل الأجاصة وشكل المستقيم و شكل الساعة الرملية.
سوق الفواكه على رياضيات على فيزياء كوكتيل🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28187 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب زين
هزيم[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شي شكل المستقيم يا غندوره.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8818 ] نشر منذ 1 ساعة
اجسامك تضحك يانوير☺😁
غندورة[ عدد التعليقات: 9292 ] نشر منذ 1 ساعة
عامود إنارة إن شاء الله يخليك اشلاء.
دهر⏳[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 59 دقيقة
شايفة تشكيلة الفواكه ياجنوبية🍎🍐🍏⏳
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8818 ] نشر منذ 57 دقيقة
باقي البرتقال دهوره❤وينه☺😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28187 ] نشر منذ 54 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اخباركن بنات ننتظر الحبحب. والشمام بس لا يقربون من الرمان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28187 ] نشر منذ 53 دقيقة
جنوبيه امس وانا ابرد الشمام والحبجب تذكرتك والله ياليتك قريبه
دهر⏳[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 49 دقيقة
لأنو فاكهة الشتاء ياجوجو🍊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8818 ] نشر منذ 32 دقيقة
فديتك عوافي عليك تسلمين❤😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8818 ] نشر منذ 31 دقيقة
ههههه راح الشتاء دهوره❤جانا الحر الحمدلله يطفش☺😁
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9765 ] نشر منذ 28 دقيقة
شئ حلو إذا أحد بهالزمن لساته يفتكر أحد،، هنيئاً لكِـ ي جنوبية بالفارسة…
والله يجمعكن قريباً بزيارة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8818 ] نشر منذ 24 دقيقة
امين❤😁ويوفقكم جميع
دهر⏳[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 21 دقيقة
الدنيا ربيع ياجوجو🌲🌳🍀🌿
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16729 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههه وش ذا الصور !
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8818 ] نشر منذ 15 دقيقة
يمكن عندكم عندنا حرحر اقبل😁
دهر⏳[ عدد التعليقات: 399 ] نشر منذ 8 دقائق
😂😂😂حرحر يبدا من 21جوان وعلى أقل من مهلو 🌞🌞