ثري عربي يشتري فستان نجمة تركية شهيرة بسعر خيالي

متابعات(صدى):

أقدم ثري عربي على شراء فستان النجمة التركية سيريناي ساريكايا، بطلة مسلسل ” مد وجزر ” ، الذي تبرعت به لصالح بعض الجمعيات المهتمة برعاية الأطفال، ولدعمهم وعدم استغلالهم.

حيث أشترى شيخ إماراتي فستان أبيض قصير لسيريناي، بسعر أعلى من الذي تم تحديده بـ5 آلاف ليرة تركية نحو 1200 دولار أمريكي .

وحدث ذلك خلال معرض ومزاد أقامه مؤخرا بالإضافة إلى سيريناي؛ المطرب كينان دوغلو، والممثل والمخرج يلماز أردوغان، ونجوم آخرون، على بعض مقتنياتهم وملابسهم الخاصة، بالعاصمة أنقرة.