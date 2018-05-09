فتح باب القبول لخريجي ” الاتصالات ” في القوات البحرية

عادل الحربي(صدى):

كشفت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، عن فتح باب القبول لخريجيها بالقوات البحرية، في تخصصات الحاسب، والاتصالات، والإلكترونيات، وذلك للحاصلين على الدبلوم والبكالوريوس من الكلية.

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن القبول مقتصر على خريجي الكلية، لافتًا إلى أن الطالب يُعيّن برتبة وكيل رقيب في القوات البحرية ويتم ابتعاثه للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار ” العامودي ” إلى أن الخريجين الراغبين في ذلك عليهم مراجعة الكلية غدًا الخميس، في تمام الساعة الـ 8 صباحًا بمبنى رقم 2 وحتى يوم الاثنين الـ28 من شهر شعبان الجاري.