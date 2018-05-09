بالفيديو.. استياء من شركة نظافة أجبرت عمالها على العمل بذروة غبار الرياض
أظهر مقطع فيديو عددًا من العمال التابعين لإحدى شركات النظافة في منطقة الرياض، وهم يقومون بعملهم كالمعتاد دون مراعاة لظروفهم في وقت ذروة الغبار الشديد الذي ضرب الرياض اليوم الأربعاء.
وأثار مقطع الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن تلك الشركة تخلّت عن انسانيتها وأجبرت عمال النظافة على العمل في الوقت الذي اشتد به الغبار على الرياض، بينما ناشد آخرون وزارة العمل بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة.
شيخين1[ عدد التعليقات: 226 ] نشر منذ 2 ساعتين
بلاة عليكم وش ينضفوفي هل الجو المغبروالله حرااااام اكيدالسئؤل عنهم مصري نذل مايعرف الرحمة والشفقة وين وزارة العمل عنهم