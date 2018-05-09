بالصور.. الكشف عن ” بي إم دبليو كومبتيشن M2 ” بباقة أجزاء M Performance

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة السيارات العالمية BMW عن البدأ في مبيعات موديل M2 Competition ، في نهاية العام الجاري ويمكن تزويد السيارة بباقة من أجزاء M Performance .

وتأتي السيارة في صورتها القياسية بمحرك 3 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 410 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو M ثنائي القابض .

وتتسارع السيارة حتى 100 كمساعة في 4.2 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 250 كمساعة وقد زودت السيارة في الشكل الخارجي بباقة أجزاء M الخاصة كما شملت الأجزاء التي حصلت عليها تعليق M Performance مخصص للسيارة يخفض من ارتفاع نوابض التعليق 20 مم ويتعدل حسب ظروف الطريق.

كما تأتي بعجلات خفيفة الوزن مع أقراص مكابح M كما تأتي بصوت سباقي ونظام عادم M Performance من الصلب ويمكن توليد عدة أصوات من نظام العادم تتراوح بين الصوت الرياضي الي السباقي. ومن حيث الشكل فالسيارة تستخدم أجزاء من ألياف الكربون تقلل من وزنها وتشمل غطاء المحرك وسقف السيارة والباب الخلفي .

كما سيتم عرض أداء السيارة للسائق من خلال نظام Drive Analyzer والذي يقدم معلومات حول ظروف القيادة التي ستستخدم على الحلبات.