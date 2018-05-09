بالفيديو.. الدموع تنهمر من مبتعث سعودي بجامعة أمريكية لحظة تخرجه

نايف السالم(صدى):

أبرز مقطع فيديو، تأثر مبتعث سعودي بإحدى الجامعات الأمريكية لحظة تخرجه من الجامعة، حيث أعرب عن سعادته البالغة بعد تخرجه، وانهمرت دموعه تأثرًا بتلك اللحظة.

وسجل المبتعث السعودي بجامعة ” أريزونا ” نايف الحربي، لحظات سعادته من خلال تسجيل فيديو له خلال تواجده بحفل تخرجه، مرتديًا زي التخرج، قائلًا: ” لم أكن أتوقع أن أتخرج من جامعة مرموقة كهذه، والتي تعتبر خامس جامعة على مستوى الولايات المتحدة ” .

وقدم ” الحربي ” الشكر لوالديه على تربيتهما وتشجيعهما له حتى وصل لهذا المقام ولحكومة المملكة على منحه هذه الفرصة.