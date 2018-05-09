بالفيديو.. الدموع تنهمر من مبتعث سعودي بجامعة أمريكية لحظة تخرجه
أبرز مقطع فيديو، تأثر مبتعث سعودي بإحدى الجامعات الأمريكية لحظة تخرجه من الجامعة، حيث أعرب عن سعادته البالغة بعد تخرجه، وانهمرت دموعه تأثرًا بتلك اللحظة.
وسجل المبتعث السعودي بجامعة ” أريزونا ” نايف الحربي، لحظات سعادته من خلال تسجيل فيديو له خلال تواجده بحفل تخرجه، مرتديًا زي التخرج، قائلًا: ” لم أكن أتوقع أن أتخرج من جامعة مرموقة كهذه، والتي تعتبر خامس جامعة على مستوى الولايات المتحدة ” .
وقدم ” الحربي ” الشكر لوالديه على تربيتهما وتشجيعهما له حتى وصل لهذا المقام ولحكومة المملكة على منحه هذه الفرصة.
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