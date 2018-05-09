لتجنب رفع سعر تذاكر السفر.. استخدم المتصفح الخفي

عادل الحربي(صدى):

دعا الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، المسافرين الراغبين في حجز تذاكر السفر داخل وخارج المملكة، إلى استخدام وضع التخفي في المتصفح أثناء الحجز، وشراء التذاكر قبل الراحل بـ45 إلى 90 يوماً.

وأوضح ” الحمادي ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن استخدام المتصفح الخفي يُجنِّب المسافرين، رفع سعر التذكرة، حيث إن مواقع الحجوزات تقوم بقراءة بيانات المواقع التي يقوم المسافر بزيارتها سابقاً، وإذا وجدته مهتم بإحدى الرحلات ترفع عليه السعر.

كما نصح الخبير التقني، بالبحث عن رحلات للسفر وسط الأسبوع والابتعاد عن إجازة نهاية الأسبوع واستخدام خدمة GOOGLE FLIGHT لإظهار جدول الأسعار بالأيام.