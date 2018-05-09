بالصور.. ليتجاوز الطالب المنوم محنته.. معلم يختبره يوميا بالمستشفى
يواصل طلاب مدارس المملكة تأدية الاختبارات هذه الأيام، إلا أن الظروف الصحية للطالب بالصف الثانوي النظام الفصلي محمد عطية الحوالي منعته من حضور الاختبارات النهائية بالمدرسة.
ودفع هذا الأمر، أحد معلمي مدرسة الأمير محمد بن سعود في الباحة، إلى زيارة الطالب المنوم بمستشفى الملك فهد بالمحافظة، والإشراف عليه خلال تأديته الاختبارات هناك.
ويقوم المعلم راجح بن عبدالله آل فهاد، بزيارة الطالب بشكل يومي لتقديم الأسئلة ومنحه الوقت المحدد للإجابة، حيث يتكبد مشقة الذهاب إلى المستشفى والرجوع إلى المدرسة، حتى يتجاوز الطالب محنته، ولا تفوته الاختبارات النهائية.
من جانبه، شكر والد الطالب عطية الحوالي، إدارة المدرسة والمعلم لحرصهم على مساعدة ابنه المريض.
طلال[ عدد التعليقات: 492 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه ويصبره علي هذا الابتلاء
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1619 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاة الف خير
وربنا يوفق الطالب ويفرح والدية بخروجة معافا وناجح انشاء الله
بربر[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 7 دقائق
جزاه الله الف خير مثل ما جاني الاستاذ البيت ودق السوالف مع الوالد والقهوة وانا احل والله ماغشيت ههههه