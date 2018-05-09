بالصور.. ليتجاوز الطالب المنوم محنته.. معلم يختبره يوميا بالمستشفى

إبراهيم الزهراني(صدى):

يواصل طلاب مدارس المملكة تأدية الاختبارات هذه الأيام، إلا أن الظروف الصحية للطالب بالصف الثانوي النظام الفصلي محمد عطية الحوالي منعته من حضور الاختبارات النهائية بالمدرسة.

ودفع هذا الأمر، أحد معلمي مدرسة الأمير محمد بن سعود في الباحة، إلى زيارة الطالب المنوم بمستشفى الملك فهد بالمحافظة، والإشراف عليه خلال تأديته الاختبارات هناك.

ويقوم المعلم راجح بن عبدالله آل فهاد، بزيارة الطالب بشكل يومي لتقديم الأسئلة ومنحه الوقت المحدد للإجابة، حيث يتكبد مشقة الذهاب إلى المستشفى والرجوع إلى المدرسة، حتى يتجاوز الطالب محنته، ولا تفوته الاختبارات النهائية.

من جانبه، شكر والد الطالب عطية الحوالي، إدارة المدرسة والمعلم لحرصهم على مساعدة ابنه المريض.