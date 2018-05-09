بالفيديو.. أسود فضولية تسرق كاميرا تصوير من طاقم عمل فيلم وثائقي

متابعات(صدى):

أصاب أسد طاقم فيلم وثائقي في كينيا ، بالذهول والصدمة عقب سرقته كاميرا ويهرب بها.

رصد منتجو الفيلم لقطات لمجموعة من الأسود تشعر بالفضول بعد وضع الكاميرات في أحد الحقول، ويمكن رؤية أسد يلتقط كاميرا بفكيه، في حين تواصل الكاميرا تسجيل هذه اللحظة الغريبة بعد هرب الأسد، حيث فوجئ طاقم العمل بالحادث وبدءوا يتعقبون الأسد حتى وصل إلى مكان مجاور.

يشار إلى أن الطاقم يقوم بإنتاج فيلم ” My Africa ” ، ويتناولون فيه حياة السكان في محمية للأفيال في كينيا .