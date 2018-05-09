” إتقان ” يكشف عن حصيلة المزاد العلني الثاني لبيع أملاك ” الصانع “

حمود العنزي(صدى):

أعلن مجلس إدارة تكتل إتقان المنفذ للمزادات، عن حصيلة المزاد العلني الثاني لبيع أملاك رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية.

وأشار المجلس إلى أن الحصيلة تجاوزت 29 مليون ريالًا، لافتًا إلى أن المزاد الذي جرى على الرخام والسيراميك شهد حضورًا ومنافسة قوية يعكسان أهمية المعروضات بالنسبة لأصحاب الأنشطة المتعددة والمرتبطة بمحتويات المزاد.

وأوضح أنه تمت ترسية كميات كبيرة من المعروضات على 12 شركة ومؤسسة، مضيفًا، أن المزاد ما زال يشهد حضورًا كبيرًا من قِبل شركات محلية وخليجية ترغب في التقدم لطلبات الدخول للمزاد؛ حيث تعد المعروضات فرصة استثمارية كبرى تناسب جميع المستويات من المستثمرين والتجار وأصحاب المشاريع.