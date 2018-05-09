بالفيديو.. امرأة تزور 12 حديقة ديزني حول العالم في 75 ساعة فقط

أوتاوا(صدى):

نجحت امرأة كندية تُدعى ” ليندسي نيميث ، 31 عاماً ” في تحقيق رقمًا قياسيًّا جديدًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بعد زيارة 12 حديقة ديزني حول العالم، خلال 75 ساعة فقط.

وأكد مسئولو موقع جينيس للأرقام القياسية، بدأت ليندسي رحلتها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانتهت بعد 75 ساعة و6 دقائق في اليابان، بعد أن مرت في كلٍّ من فلوريدا، وباريس، وشنغهاي، وهونج كونج.

وكانت شروط جينيس لتسجيل الرقم القياسي العالمي، أن تركب في واحدة من الألعاب على الأقل في كل حديقة، بالإضافة إلى الحصول على شاهدة اثنين من الشهود، مما جعل التحدي أكثر صعوبة.

وتمكنت ليندسي من زيارة جميع الحدائق الـ12 في وقت قياسي، بالرغم من أنها وضعت لنفسها هدفًا، وهو زيارة الحدائق خلال 80 ساعة، لكنها أنهت التحدي بوقت يقل بنحو 4 ساعات عن الهدف.