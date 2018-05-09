9 مخالفات لـ ” المحاسبة ” يعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة

نايف السالم(صدى):

خصصت المادة الثالثة والثلاثون من مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة 9 مخالفات، يُعاقب مرتكبها بـ ” السجن ” مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبـ ” غرامة مالية ” لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعن مخالفات المحاسبين التي تستحق العقوبة، فجاء أبرزها، تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة بفرض الحصول على الترخيص، وممارسة المهنة دون ترخيص أو بعد شطب الترخيص أو أثناء فترة التوقف أو الإيقاف، وإبهام الجمهور بأي وسيلة بأن له حق مزاولة المهنة رغم كونه غير مرخص له، متوقفًا أو مشطوب الترخيص أو موقوفًا.