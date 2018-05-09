125 وظيفة شاغرة موسمية بـ ” الجمارك ” في المدينة المنورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك عن توفر 125 وظيفة شاغرة موسمية، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ” @KsaCustoms ” ، بمكافأة مقطوعة بمبلغ 10000 ريال خلال فترة التدريب والعمل، والتي تستمر لمدة 60 يومًا لطلاب جامعة طيبة، خلال موسم حج 1439 هـ.

وأبدت الهيئة العامة ترحيبها بكافة الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية، ومن تنطبق عليهم الشروط المتقدم من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالتوظيف الموسمي؛ حيث ينتهي التقديم في 1 رمضان 1439هـ.

وأوضحت الهيئة أن التقديم، سيتم من خلال الرابط التالي:هنا .