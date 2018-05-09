بالفيديو.. وعد في مهرجان فني: بهدلوني مو كرموني
روت الفنانة السعودية وعد موقف مٌحرج وقع معها في أحد المهرجانات لتكريم الفنانين، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” أنت أون لاين ” .
وقالت وعد معلقة على فيديو من أحد المهرجانات ، ” في هذا المهرجان بهدلوني مو كرموني ” .
وتابعت ضاحكة ” قدموا الفنانة التي ستٌكرم وكل شئ كان يدل على أنها أنا وبعد أن وقفت وكنت متجهة للمسرح لتسلم التكريم قالوا أسم ديانا حداد ، وكنت محرجة جدا ” .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 46 دقيقة
اللهم لا شماته.. اقولها لك باللبناني “خرجك”. 😂
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1129 ] نشر منذ 35 دقيقة
وسط العفن وش تتوقعين