بالفيديو.. وعد في مهرجان فني: بهدلوني مو كرموني

نورة الشهري(صدى):

روت الفنانة السعودية وعد موقف مٌحرج وقع معها في أحد المهرجانات لتكريم الفنانين، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” أنت أون لاين ” .

وقالت وعد معلقة على فيديو من أحد المهرجانات ، ” في هذا المهرجان بهدلوني مو كرموني ” .

وتابعت ضاحكة ” قدموا الفنانة التي ستٌكرم وكل شئ كان يدل على أنها أنا وبعد أن وقفت وكنت متجهة للمسرح لتسلم التكريم قالوا أسم ديانا حداد ، وكنت محرجة جدا ” .