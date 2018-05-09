مطارات الشمالية تلغي 4 رحلات للرياض.. ومطار الدمام ينبه بعدم ملاءمة الأجواء للسفر

نايف السالم(صدى):

أعلن الحساب الرسمي للمطارات الشمالية، اليوم الأربعاء، عن تأخير وصول رحلتين، هما: رحلة السعودية رقم ( SV1293 ): (الرياض – القريات)، ورحلة السعودية رقم ( SV1507): (الرياض – رفحاء)، فيما أعلنت عن إقلاع الرحلة رقم ( SV1508): (رفحاء – الرياض).

كما كشفت المطارات الشمالية، عن الغاء رحلة الخطوط السعودية رقم (SV1511 ) : (الرياض – طريف)، والرحلة رقم( SV1510): (طريف – الرياض).

وناشدت المطارات الشمالية المسافرين، بالتواصل مع الناقل الجوي لمتابعة أوقات الوصول والإقلاع الجديدة.

ومن ناحية أخرى، أهاب مطار الملك فهد الدولي بالدمام، بمرتاديه أخذ الحيطة والحذر عند قدومهم أو مغادرتهم من المطار، وذلك نظرًا لعدم ملاءمة الأجواء.

وذكر مطار الملك فهد عبر حسابه على ” تويتر ” : نفيدكم بأن عدم ملاءمة الأجواء في المنطقة الشرقية قد تؤثر في مواعيد مغادرة وقدوم بعض الرحلات من وإلى مطار الملك فهد الدولي، ونأمل التواصل مع شركات الطيران لتأكيد أوقات رحلاتكم ” .