الاكتفاء بـ 4 مكبرات صوت.. أبرز توجيهات ” الشؤون الإسلامية ” للمساجد

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للمساجد والجوامع بألا تزيد مكبرات الصوت فيها عن أربعة فقط.

وفي هذا السياق، صرح مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية الدكتور صلاح السميح، بصدور توجيهات لمنسوبي المساجد في إطار الاستعداد لشهر رمضان، أبرزها منع التشويش بمكبرات الصوت وضبطها على درجة أقل من النصف، وفتح المساجد طوال اليوم.

كما شملت التوجيهات أيضًا منع جميع مظاهر التسول والتخفيف على الناس في الصلوات، مشيرًا إلى أن ترخيص مشاريع تفطير الصائمين على مستوى المنطقة وفي وقت مبكر.

وفي ذات السياق، طالب أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، الأئمة والخطباء بالبقاء في مساجدهم وجوامعهم خلال شهر رمضان المبارك وعدم السفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة خلاله.