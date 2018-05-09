وصفة منزلية تخلصك من شوائب البشرة الدهنية

متابعات(صدى):

تعتبر البشرة الدهنية ضمن المشكلات الجمالية المزعجة للغاية، حيث أنها تعد مرتعاً لشوائب وأوساخ البشرة، ما يفسد جمال الوجه ويسلبه نضارته وإشراقه.

وفي هذا الصدد قدمت خبيرة تجميل وصفة منزلية تتألف من مكونات طبيعية ولطيفة وتمد البشرة بالرطوبة.

وتتمثل هذه الوصفة الطبيعية في ماسك الخيار واللبن المخثر وعسل النحل.

وبحسب خبيرة التجميل فاطمة حجاج، إن الخيار غني بالفيتامينات، ويساعد على غلق المسام وشد البشرة، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة، في حين يسهم اللبن المخثر في تنظيف البشرة وتهدئتها، فضلاً عن ترطيبها.

أما عسل النحل فيمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ويحارب الالتهابات.

كيفية تحضير الماسك

يتم هرس نصف ثمرة خيار مع إضافة ملعقة إلى ملعقتي طعام من اللبن المخثر وملعقة شاي من عسل النحل، ثم وضع الماسك على الوجه بعد تنظيفه جيداً وتركه لمدة 20 دقيقة تقريباً حتى يؤتي مفعوله، ثم اغسلي وجهك.