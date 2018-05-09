” غرفة الرياض ” تعلن عن وظائف شاغرة للنساء بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للسيدات للعمل لدى ثلاث شركات بالقطاع الخاص، لحملة الشهادة المتوسطة والثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير.

وأضافت ” الغرفة ” أن الشركات هي: أسواق التميمي، شركة صناعات العيسى، فندق حياة ريجنسي العليا، لافتةً إلى أنه في حال الترشيح ستصل المتقدمات رسالة نصية لحضور المقابلة الوظيفية، حسب توافق السيرة الذاتية مع متطلبات الوظيفة وأولوية التسجيل.

ودعت غرفة الرياض، الراغبين في شغل وظائف شركة أسواق التميمي إلى التقديم على الرابط التالي: هنا

يُذكر، أن المقابلات سوف تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 2018/05/14م الساعة 9:00 صباحًا، ولمدة ” ثلاثة أيام ” في مقر فرع السيدات بغرفة الرياض – طريق الملك عبدالله.