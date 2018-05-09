الكشف عن مهنة جديدة يقتصر العمل فيها على المواطنين فقط

نايف السالم(صدى):

وقع رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين اليوم (الأربعاء) في مقر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم توطين العمل على مركبات النقل التعليمي.

ورحّب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في بداية اللقاء بمعالي وزير النقل ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي ، مؤكدا على أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل في بيئات منتجة ومحفزة ومستقرة، سعيا إلى رفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية.

وأكّد الوزير، على أن الوزارة تعمل بالشراكة الاستراتيجية الفعالة والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة ومن بينها منظومة النقل، كما أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم برامج الدعم اللازمة للمواطنين والمواطنات في كافة المناطق لتمكينهم من فرص العمل في القطاع الخاص.

من جانبه، عبّر وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي عن سعادته بالشراكة البناءة بين منظومتي النقل والعمل، مؤكدًا على أن هيئة النقل العام تساهم في عملية التوطين كجزء من واجبها الوطني، وأن الهيئة وضعت التوطين ضمن أولوياتها إيمانًا بأن التوطين مسؤولية الجميع.

وأضاف أن من أهم أهداف الهيئة أن تكون أنشطة النقل البري جاذبة لعمل المواطنين والمواطنات على حد سواء، وأن الهيئة في سعيها لتنظيم أنشطة النقل البري المختلفة لا تنظر للتوطين على أنه إيجاد لفرص عمل فحسب، بل إنه مساهم رئيس في رفع كفاءة الخدمة المقدمة وجودتها، ويحد من أعمال التستر في القطاع، مضيفًا أن توطين أعمال أنشطة النقل وتمكين المرأة السعودية من العمل في هذا النشاط بما يسهم من رفع الجودة وخلق فرص العمل وتمكين المرأة يأتي انسجامًا مع رؤية 2030 والبرامج المنبثقة عنها.